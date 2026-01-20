النفط يتعافى والذهب عند مستويات قياسية

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد صدور بيانات اقتصادية صينية أفضل من المتوقع، مما عزز التفاؤل حيال قوة الطلب العالمي، فيما تراقب الأسواق تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند، والتي أثارت مخاوف من تصاعد التوترات التجارية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% إلى 64.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر فبراير بنسبة 0.4%، وزادت عقود مارس الأكثر تداولا بنسبة 0.13% إلى 59.42 دولار للبرميل.

وأوضح توني سيكامور، محلل السوق لدى مؤسسة “آي جي”، أن “الخام الأمريكي يتداول على ارتفاع طفيف بدعم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من 2025 في الصين، والتي جاءت أفضل من التوقعات”.

وأظهرت البيانات نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5% العام الماضي، محققًا هدف الحكومة في تعزيز حصة البلاد من الطلب العالمي على السلع لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي، بينما ارتفع استهلاك المصافي 4.1% على أساس سنوي، وزاد إنتاج النفط الخام 1.5%.

في المقابل، سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة تجاوزت 4700 دولار للأونصة، مدفوعة بالطلب على الملاذات الآمنة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حول فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على سلع فرنسية ومحاولته شراء غرينلاند، ما أثار حالة من التوتر الجيوسياسي والتجاري.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، فيما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.265%، وهو الأعلى منذ سبتمبر الماضي. وأكد هنري كوك، كبير اقتصاديي أوروبا في بنك MUFG، أن “تهديدات ترامب أعادت التساؤل حول مصداقية أي اتفاقات تجارية مستقبلية، ما يرفع مستوى عدم اليقين في الأسواق”.

وفي أوروبا، خفّض بنك سيتي تصنيفه للأسهم الأوروبية نظرًا لتزايد الغموض حول الرسوم الجمركية الأمريكية، بينما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية انخفاضًا بنسبة 0.12%. وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.8%، مع تداول الين عند 157.92 مقابل الدولار، بالتزامن مع استعداد اليابان لطرح سندات حكومية طويلة الأجل وسط مخاوف مالية متزايدة.

وتتجه الأنظار إلى منتدى دافوس المرتقب، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي بقادة الأعمال العالميين، في وقت يراقب المستثمرون التطورات السياسية والاقتصادية عن كثب.