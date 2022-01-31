أسعار النفط ترتفع وتُواصل تسجيل المكاسب

استهلت أسعار النفط أولى جلسات على الأسبوع على صعود، حيث صعد خام برنت بأكثر من 1% ليتداول فوق مستويات 91 دولار للبرميل، كما صعد أيضًا خام غرب تكساس بنحو 1% ليتداول فوق مستويات 87.7 دولار للبرميل، ولا يزال النفط يتداول عند أعلى مستوياته منذ 7 سنوات، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.



ويأتي ارتفاع أسعار النفط، في ظل توقعات المستثمرين باستمرار تعافي الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.16% إلى 87.83 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.23% إلى 91.14 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبيرغ”.

وتواصل أسعار النفط الارتفاع، إذ سجلت الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ العام 2014.

وتتجه أنظار السوق الآن نحو اجتماع مجموعة “أوبك+”، التي تضم منتجي نفط من منظمة “أوبك” وخارجها، المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل، وذلك لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية ومستويات إنتاج المجموعة للفترة المقبلة.

وعززت أسعار النفط، المخاوف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا والذي من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وبدأت الأسواق تولي اهتمامها لاجتماع يوم الثاني من فبراير لمجموعة “أوبك+” التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” إلى جانب منتجين آخرين منهم روسيا.

ومن المرجح أن تلتزم المجموعة بخططها لزيادة المستوى المستهدف لإنتاج النفط في مارس، وفقا لما ذكرته عدة مصادر من “أوبك+” لوكالة “رويترز” في وقت سابق.

ويتوقع بنك Credit Suisse أن تصل أسعار خام برنت إلى مستويات 100 دولار، ويرى Goldman Sachs بدوره أن الأسعار قد تصل إلى هذه المستويات خلال الربع الثالث معيدا ذلك إلى التوترات الجيسوسياسية وتعرض أسواق السلع بشكل متزايد للاضطرابات بسبب أزمة جائحة كورونا.

من جانبه يتوقع بنك Barclays أن تتفاعل الأسعار جزئيًا مع العلاوة الجيوسياسية، إضافة إلى إشارته إلى أن الأساسيات للسوق تغذي الارتفاعات.