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أسعار النفط ترتفع وتُواصل تسجيل المكاسب

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 14:13 | آخر تحديث: 29 ديسمبر 2021 - 14:15 نُشر: الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 14:13
اقتصاد
أسعار النفط ترتفع وتُواصل تسجيل المكاسب
رويترز
ارتفاع أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي

ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.3% إلى 76.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” بنسبة 0.3% أيضا إلى 79.17 دولار للبرميل، وصعد كلا الخامين قرب أعلى مستوى لهما في شهر.

وعوضت الأصول من النفط إلى الأسهم الخسائر من أواخر نوفمبر 2021، عندما دفع المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستثمرين إلى البحث عن أصول تمثل ملاذات آمنة.

ومع تراجع أسوأ المخاوف المتعلقة بأوميكرون، عاد المستثمرون إلى الأصول العالية المخاطر.

آخر تحديث: 29 ديسمبر 2021 - 14:15
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