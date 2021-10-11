أسعار النفط ترتفع وتُواصل مكاسبها

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتواصل سلسلة مكاسب وسط قيود على الإمدادات من كبار المنتجين وتزايد الطلب على الوقود في الوقت الذي تحاول فيه الاقتصادات التعافي من جائحة كورونا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وارتفع خام “برنت” بنسبة 1% إلى 83.20 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:12 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع بنحو أربعة بالمئة الأسبوع الماضي، فيما صعد الخام الأمريكي بنسبة 1.5% إلى 80.50 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر 2014. وكان الخام الأمريكي قد زاد 4.6 بالمئة حتى يوم الجمعة.

وترتفع الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تلقوا التطعيمات من إجراءات الإغلاق، مما يدعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع برنت لخمسة أسابيع وزاد الخام الأمريكي لسبعة أسابيع.

كما تصعد أسعار الفحم والغاز مع تعافي الاقتصادات، مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة، وهو ما دفع أسواق الخام إلى الارتفاع.

وقالت كارولين باين كبيرة اقتصاديي السلع الأساسية لدى “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة “نعتقد أن أسعار النفط الخام ستجد صعوبة في تحقيق زيادة أعلى من ذلك بكثير في ربع السنة الحالي، وما زلنا نتوقع أن تنخفض تدريجيا العام المقبل”.