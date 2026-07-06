أسعار النفط ترتفع وسط ترقب إمدادات الخليج وقرار «أوبك+»

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع استمرار تدفق الخام عبر مضيق هرمز، وتفاعل الأسواق مع قرار مجموعة “أوبك+” بشأن زيادة مستويات الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” تسليم أغسطس بنسبة 0.58% لتصل إلى 69.09 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.26% لتبلغ 72.31 دولار للبرميل.

وجاء هذا التحرك المحدود في الأسعار رغم إعلان مجموعة “أوبك+” يوم الأحد عن اتفاق يقضي بزيادة أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا بدءًا من أغسطس، مع زيادات مماثلة مقررة في يونيو ويوليو من عام 2026.

ورغم ذلك، يرى محللون أن تأثير هذه الزيادة يبقى محدودًا على أرض الواقع، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالمنطقة، والتي انعكست على حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز، إلى جانب تباين التزام بعض الدول بحصص الإنتاج.

وقال محلل الأسواق في مؤسسة “آي جي” توني سيكامور، إن القرار جاء متماشيًا مع التوقعات، مشيرًا إلى أن استمرار الفجوة بين الحصص المعلنة والإنتاج الفعلي يقلل من تأثير الزيادة الحالية على السوق.

وأضاف أن الظروف الجيوسياسية الحالية، إلى جانب تغيرات الإنتاج لدى بعض الدول الأعضاء، تجعل من الصعب تقييم الأثر الحقيقي لقرارات “أوبك+” في الوقت الراهن.