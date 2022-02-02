أسعار النفط ترتفع وسط ترقب نتائج اجتماع «أوبك+»

ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو طفيف وسط حالة ترقب من قِبل المستثمرين لنتائج اجتماع “أوبك+” المزمع عقده اليوم.

وخلال الاجتماع، ستبحث دول المجموعة الأوضاع في سوق النفط العالمية، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.16% إلى 88.34 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.13% إلى 89.28 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبيرغ”.

ومن المتوقع أن تُقر مجموعة تحالف “أوبك+” خلال اجتماع اليوم إضافة 400 ألف برميل أخرى لإنتاج المجموعة.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016م.