أسعار النفط ترتفع 2% مع ختام جلسة الاثنين

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% مع ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، عادت أسعار النفط إلى الانخفاض، وذلك في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، الأمر الذي سيؤثر على الطلب العالمي على الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.82% وسجلت عند التسوية 96.65 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس 1.97% وسجلت عند التسوية 90.76 دولاراً للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وفي سياقٍ ذي صلة، توقّع مصرف “إيه إن زد” الأسترالي انخفاض الطلب على النفط في العامين المقبلين (2022 و2023)، فضلًا عن استمرار مخاطر نقص الإمدادات في السوق العالمية؛ إذ خفّض المصرف توقعاته قصيرة الأجل للطلب على النفط لعامي 2022 و2023 بمقدار 300 ألف و500 ألف برميل يوميًا على التوالي.

ونقل موقع “أفريكونا” عن المصرف قوله، إنه من المتوقع الآن أن يرتفع الطلب على النفط لعام 2022 بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، ليستقر عند 99.7 مليون برميل يوميًا؛ أي أقل بقليل من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وشدد المصرف على أن مخاطر نقص الإمدادات لا تزال مرتفعة، مع عدم تنفيذ العقوبات الأوروبية بالكامل بعد، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضح أن الارتفاع الضئيل للمعروض من قِبل منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك، يسلّط الضوء على قدرة السوق المحدودة على التعامل مع المزيد من النقص.