أسعار النفط تستجيب للضغوط الأمريكية على صادرات فنزويلا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بشكل طفيف، وسط تقييم الأسواق لاحتمالات اضطراب الإمدادات العالمية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والقيود الاقتصادية على شحنات النفط الفنزويلي.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” ارتفاعًا بنسبة 0.10% ليصل إلى 58.41 دولار للبرميل، فيما صعد خام “برنت” بنسبة 0.09% إلى 62.29 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن كثفت الولايات المتحدة الضغط الاقتصادي على كراكاس عبر حظر جزئي على صادرات النفط، إضافة إلى تنفيذ ضربات جوية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال غرب نيجيريا، مما زاد المخاطر الجيوسياسية على أسواق الطاقة.

ويشير البيت الأبيض إلى أن التركيز الحالي على فرض العقوبات الاقتصادية على النفط الفنزويلي سيستمر خلال الشهرين المقبلين على الأقل، مع تجنب الإجراءات العسكرية المباشرة ضد الحقول النفطية، في محاولة للضغط على الحكومة الفنزويلية دون تصعيد عسكري مباشر.

وقال المحلل لدى “غالاكسي فيوتشرز” تونغ تشوان إن “نشاط السوق في نهاية العام يظل ضعيفًا بسبب عطلة عيد الميلاد، وباتت الاضطرابات في جانب الإمدادات المحرك الرئيسي لأسعار النفط”، مشيرًا إلى أن المستثمرين يواصلون تقييم احتمالات اضطراب الإمدادات من فنزويلا ونيجيريا مع مراقبة آفاق النمو الاقتصادي الأمريكي.

رغم الارتفاع الطفيف، تتجه أسعار خامي “برنت” و”غرب تكساس الوسيط” إلى تسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2020، حيث انخفض الخامان بنحو 16% و18% على التوالي، نتيجة فائض المعروض وتباطؤ الطلب العالمي، وتأثر الأسواق بجائحة كوفيد والتقلبات الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات يوم الاثنين، لتقديم صورة أوضح عن مستوى الطلب في الولايات المتحدة وتقييم التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط.

يذكر أن فنزويلا ونيجيريا تُعدّان من أكبر منتجي النفط في العالم، ويؤثر أي اضطراب في إنتاجهما على أسعار النفط العالمية بشكل مباشر.