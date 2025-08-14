أسعار النفط تستقر قرب أدنى مستوى في شهرين والذهب يصعد مع توقعات بخفض أسعار الفائدة

استقرت أسعار النفط عند مستويات قريبة من أدنى سعر لها خلال الشهرين الماضيين، وسط توقعات وكالة الطاقة الدولية بفائض قياسي في المعروض النفطي خلال العام المقبل. فقد تداول خام برنت عند حوالي 66 دولارًا للبرميل، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند نحو 63 دولارًا.

وأظهر التقرير الشهري للوكالة أن المخزونات العالمية من النفط ستتراكم بوتيرة أسرع من متوسط الزيادة المسجلة في عام 2020 خلال جائحة كورونا، مما يضغط على الأسعار.

وفي الوقت نفسه، يترقب المتداولون نتائج القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تعديل العقوبات الأميركية على دول تحالف “أوبك+”.

ويأتي هذا التراجع في الأسعار بعد انخفاضها بأكثر من 10% منذ بداية العام، مع انتهاء تحالف “أوبك+” من تخفيضات الإنتاج الطوعية التي بدأت في 2023.

كما أظهرت بيانات أميركية ارتفاع مخزونات الخام بنحو 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى في شهرين، إضافة إلى زيادة مخزونات المقطرات والإمدادات في مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما.

وأشار التقرير أيضًا إلى تقلص الفارق السعري الفوري لخام برنت، مما يعكس تحسّنًا في توفر النفط على المدى القصير.

أسعار الذهب ترتفع لليوم الثالث وسط توقعات متزايدة بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة. جاء ذلك بعد تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت التي دعا فيها إلى خفض تكاليف الاقتراض.

وتداول الذهب قرب مستوى 3,370 دولارًا للأونصة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة، حيث اقترح بيسنت أن يكون سعر الفائدة الأساسي أقل بنحو 1.5 نقطة مئوية مما هو عليه حاليًا. وعادةً ما تؤدي تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى دعم أسعار الذهب، كونه معدناً لا يدر عوائد.

ويعكس هذا التحول في توقعات السياسة النقدية تغييراً كبيراً مقارنة بالشهر الماضي، إذ كانت الأسواق تتوقع احتمالاً أقل من 50% لخفض الفائدة في سبتمبر، بينما بات الآن الإجماع يميل إلى خفض ربع نقطة مئوية على الأقل، مع بعض التوقعات لخفض أكبر.

وسجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 28% منذ بداية العام، مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية التي زادت الطلب على الملاذات الآمنة، بالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية التي عززت قوة المعدن النفيس.

وفي الوقت نفسه، تنتظر الأسواق توضيحًا رسمياً بشأن احتمال فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من سبائك الذهب، بعد حالة من الارتباك أثرت على الفارق السعري بين عقود الذهب في نيويورك ولندن، في ظل تصريحات للرئيس دونالد ترامب نفى فيها فرض هذه الرسوم لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.