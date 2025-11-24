أسعار النفط تستقر عند أدنى مستوى.. «الخام» عند 62.56 دولار

استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين بعد انخفاضها بنسبة 3% الأسبوع الماضي، مع تقييم المستثمرين لفرص التوصل إلى اتفاق للسلام بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة أمريكية.

واستقرت العقود الآجلة لخام “برنت” عند 62.56 دولار للبرميل، بينما شهد خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.03% ليصل إلى 58.04 دولار للبرميل، هذا، وقد بلغ كلا الخامين أدنى مستوياتهما منذ 21 أكتوبر الماضي.

وأوضح المحلل توني سيكامور في مذكرة: “إن موجة البيع التي شهدتها الأسواق كانت بسبب الدفع القوي الذي بذله الرئيس ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام حول أوكرانيا، والذي تعتبره الأسواق بمثابة مسار سريع لرفع القيود عن الإمدادات الروسية الكبيرة.”

ويترقب المستثمرون أيضًا احتمالات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل (ديسمبر 2025)، وهو ما قد يساهم في تحسين آفاق الطلب على النفط.

ومن المتوقع أن يؤدي أي تقدم في المحادثات إلى رفع العقوبات عن صادرات النفط الروسية، التي تعد من بين أكبر مصادر النفط في العالم، ما قد يشهد زيادة في تدفقات النفط العالمية.