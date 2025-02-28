أسعار النفط تسجّل تراجعاً حادّاً

شهدت أسعار النفط تراجعا، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، متجهة نحو تسجيل أول انخفاض شهري منذ نوفمبر.

وبحسب بيانات وكالة “رويترز”، “انخفضت عقود مايو أيار لخام برنت الأكثر نشاطا 31 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 73.26 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.05 دولار للبرميل، بتراجع 30 سنتا أو 0.4 بالمئة، ويتجه خاما القياس إلى تسجيل أول انخفاض شهري لهما في ثلاثة أشهر”.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي لوكالة رويترز، إن “هناك قائمة طويلة من المؤثرات تشمل مخاوف التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والرسوم الجمركية وخطط أوبك+ لزيادة المعروض في أبريل وآمال السلام في أوكرانيا، مما يكبح إقبال المستثمرين على المخاطرة ويخفض الأسعار”.

وقالت مصادر في “أوبك+”، لوكالة رويترز، إن “المجموعة تناقش ما إذا كانت ستمضي في خطتها زيادة إنتاج النفط في أبريل أو ستجمدها في الوقت الذي يواجه فيه أعضاؤها صعوبة في قراءة المشهد فيما يتعلق بالإمدادات العالمية بسبب العقوبات الأميركية الجديدة على فنزويلا وإيران وروسيا”.