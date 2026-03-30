أسعار النفط تشتعل.. «برنت» يتجاوز 115 دولاراً

قفزت أسعار النفط العالمية بشكل لافت، مع تسجيل خام نفط برنت مستوى جديدًا متجاوزًا حاجز 115 دولارًا للبرميل، في تطور يعكس حجم التوترات المتصاعدة في المنطقة.

ووفق بيانات بورصة ICE في لندن، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 2026 بنسبة 2.74%، لتصل إلى 115.65 دولارًا للبرميل، وذلك في حدود الساعة 1:15 فجر الإثنين بتوقيت موسكو، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 19 مارس الجاري.

هذا الارتفاع لم يأتِ من فراغ، بل جاء مدفوعًا بتصاعد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى منذ أواخر فبراير الماضي.

ومع توسّع رقعة الصراع، بدأت الأسواق تشعر بقلق حقيقي على إمدادات الطاقة العالمية، خصوصًا مع التهديدات المتزايدة التي تطال مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي تمر عبره نحو 25% من إمدادات النفط في العالم.

وتزداد المخاوف مع تلويح إيران باستهداف أي سفن مرتبطة بالدول المشاركة في العمليات العسكرية، ما يهدد بتعطيل حركة الشحن ورفع تكاليف التأمين والنقل، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار في الأسواق العالمية.

ويرى محللون أن استمرار هذا التصعيد قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا تطورت الأحداث إلى إغلاق جزئي أو كلي لمضيق هرمز، وهو السيناريو الذي تخشاه الأسواق بشدة.

هذا ويُعد خام برنت المؤشر الرئيسي لأسعار النفط عالميًا، وأي اضطراب في مناطق الإنتاج أو النقل – خصوصًا الشرق الأوسط – ينعكس فورًا على الأسعار.

ومع تصاعد التوترات العسكرية وتهديد خطوط الإمداد، تدخل الأسواق في حالة ترقب حذر، ما يدفع الأسعار للارتفاع نتيجة المخاوف المستقبلية وليس فقط النقص الفعلي.