أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد خسائر في جلسات سابقة

ارتفعت أسعار النفط، بأكثر من 1% مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

ويأتي الارتفاع إثر تراجع حاد أمس، بعد بيانات أشارت إلى انخفاض في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيانات شبكة “CNBC”، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42% وسجلت عند التسوية 93.65 دولاراً للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام تكساس 1.8% وسجلت عند التسوية 88.11 دولاراً للبرميل.

وأفاد معهد البترول الأمريكي (API) بأن مخزونات النفط انخفضت بواقع 448 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 12 من شهر أغسطس الجاري.

كذلك كشف تقرير المعهد عن تراجع مخزونات البنزين بمقدار 4.5 مليون برميل في الفترة نفسها، مع انخفاض مخزون المقطرات بمقدار 759 ألف برميل.