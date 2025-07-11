قفزة مفاجئة في أسعار النفط مع تصاعد التهديدات الأمريكية على إمدادات روسيا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط مخاوف متزايدة من اضطراب إمدادات الخام الروسي، عقب تهديدات واشنطن بفرض عقوبات جديدة على موسكو، مما يعكس الأهمية الكبيرة للنفط الروسي في الأسواق العالمية.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أغسطس بنسبة 0.77% لتصل إلى 67.08 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر سبتمبر بنسبة 0.67% مسجلة 69.10 دولار للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيصدر بياناً يوم الاثنين المقبل حول روسيا، ما أثار قلق المستثمرين من احتمال فرض عقوبات إضافية تؤثر على تدفقات النفط الروسي.

وكانت أسعار النفط قد خسرت أكثر من 2% يوم الخميس نتيجة مخاوف المستثمرين من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.