أسعار النفط والذهب.. تقلبات مستمرة وسط تحديات اقتصادية عالمية

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا اليوم الاثنين، رغم استمرار حالة من عدم اليقين بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مما ينعكس على التوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

ووفقًا لوكالة “رويترز”، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يونيو بنسبة 0.46% لتصل إلى 63.31 دولارًا للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لنفس الشهر بنسبة 0.40% لتصل إلى 67.14 دولارًا للبرميل.

وقال مايكل مكارثي، الرئيس التنفيذي لمنصة “مومو أستراليا” للتداول عبر الإنترنت: “غياب الأخبار الجديدة يدفع أسعار النفط للارتفاع بشكل طفيف، حيث يقوم المتداولون بتعديل مراكزهم تحسبًا لزيادة محتملة في إمدادات أوبك+ وزيادة كبيرة في الإنتاج من الولايات المتحدة.”

وأشار أيضًا إلى أن الأسواق تترقب احتمال زيادة إمدادات النفط من دول مجموعة “أوبك+”، حيث من المتوقع أن يقترح الأعضاء في المجموعة تسريع زيادات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي خلال اجتماعهم المقرر في الخامس من مايو المقبل، وفقًا لما نقلته “بلومبرغ”.

الجدير بالذكر أن توقعات زيادة المعروض والمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي قد أدت إلى انخفاض خامي “برنت” و”غرب تكساس الوسيط” بأكثر من 1% خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متأثرة بتراجع الطلب وانخفاض حدة التوترات التجارية العالمية، مما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الآمنة.

وبحسب بيانات “بلومبرغ”، سجلت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو انخفاضًا طفيفًا لتصل إلى 3296.50 دولارًا للأونصة، بينما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.95% لتصل إلى 3284.76 دولارًا للأونصة.

ويركز المستثمرون حاليًا على تطورات مفاوضات التجارة الأمريكية، خاصة بعد تصريح الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه من غير المرجح تأجيل فرض الرسوم الجمركية المتبادلة. كما أشارت تقارير إلى استعداد بعض الدول الآسيوية لإبرام اتفاقيات مؤقتة مع الولايات المتحدة، بهدف تجنب الرسوم الجمركية العقابية قبل انتهاء فترة التعليق في يوليو المقبل.