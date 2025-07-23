أسعار النفط تنتعش بعد توقيع اتفاق تجاري بين واشنطن وطوكيو

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في تعاملات اليوم الأربعاء، عقب ثلاث جلسات من التراجع، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة واليابان عن إبرام صفقة تجارية وُصفت بالكبيرة، ما أنعش آمال المستثمرين بشأن نمو الطلب العالمي على الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بواقع 21 سنتًا، أو ما يعادل 0.31%، لتسجل 68.80 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:51 بتوقيت غرينيتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بواقع 17 سنتًا، أو بنسبة 0.26%، إلى 65.48 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا الانتعاش بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس عن اتفاقية تجارية جديدة مع اليابان، تتضمن استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية بنسبة 15%.

وأشار ترامب، عبر منشور على منصة “تروث سوشيال”، إلى أن الاتفاق سيشمل فتح السوق اليابانية أمام عدد من المنتجات الأمريكية، بما فيها السيارات والشاحنات والأرز وبعض السلع الزراعية.

ورغم الارتفاع الطفيف في الأسعار، رأت فاندانا هاري، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة “فاندا إنسايتس” لتحليل أسواق الطاقة، أن الزخم الصعودي لا يزال محدودًا. وقالت: “يبدو أن التراجع في الجلسات الثلاث الماضية قد توقف، لكني لا أتوقع ارتفاعًا كبيرًا مدفوعًا بهذا الاتفاق، نظرًا لاستمرار العقبات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، والتي تظل تؤثر سلبًا على معنويات السوق”.