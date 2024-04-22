أسعار النفط تنخفض متجاهلة توترات الشرق الأوسط

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 22 أبريل 2024 - 14:30 | آخر تحديث: 22 أبريل 2024 - 15:06 نُشر: الإثنين، 22 أبريل 2024 - 14:30
اقتصاد
رويترز
انخفاض أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل تقييم الخبراء لاحتمال تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالذهب الأسود.ا

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.85% إلى 82.43 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.13% إلى 86.30 دولار للبرميل.

وأنهت عقود النفط تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف، وسجلت عقود الخام الأمريكي يوم الجمعة الماضي زيادة بنسبة 0.5% وأغلقت عند 83.14 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود “برنت” عند التسوية بنسبة 0.2% إلى 87.29 دولار للبرميل.

آخر تحديث: 22 أبريل 2024 - 15:06
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