مع استمرار التوتر بـ«مضيق هرمز».. الأسواق النفطية تحت الضغط

شهدت أسعار النفط تراجعًا مع نهاية أسبوع اتسم بتقلبات حادة، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة عدم استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة عشرة أيام، في ظل استمرار الاتصالات والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وسجلت العقود الآجلة لخام خام برنت انخفاضًا بنسبة 0.23 في المئة لتصل إلى 107.76 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.49 في المئة لتبلغ 94.02 دولار للبرميل.

وجاء هذا التراجع بعد ارتفاعات قوية سجلتها أسعار النفط خلال جلسة الخميس، حيث صعد خام برنت بنسبة 5.7 في المئة، بينما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 4.6 في المئة، مدفوعًا بمخاوف الأسواق من تصاعد النزاع في المنطقة.

في المقابل أظهرت بيانات التداول انخفاض حجم التعاملات على أقرب عقود خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ 27 فبراير، وهو التاريخ الذي سبق اندلاع الحرب على إيران، في مؤشر يعكس حالة الحذر التي تسود أسواق الطاقة العالمية.

وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، يتجه خام برنت نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية خلال ستة أسابيع، بينما يواصل خام غرب تكساس الوسيط تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية إنهاء الحرب.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في منشور عبر منصة Truth Social، أنه استجاب لطلب من الحكومة الإيرانية وقرر تعليق استهداف منشآت الطاقة لمدة عشرة أيام.

وأشار ترامب إلى أن المهلة تمتد حتى مساء الاثنين 6 أبريل 2026 عند الساعة الثامنة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في خطوة ترتبط بمحاولات خفض التوتر وإتاحة المجال للمفاوضات الجارية.

في المقابل نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني وصفه المقترح الأمريكي المكوّن من 15 بندًا، والذي نقلته باكستان إلى طهران، بأنه مقترح أحادي الجانب وغير عادل.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن المقترح خضع لمراجعة دقيقة من كبار المسؤولين الإيرانيين وممثل المرشد الأعلى يوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران سمحت بمرور عشر ناقلات نفط عبر مضيق هرمز كبادرة حسن نية، موضحًا أن تلك السفن ترفع العلم الباكستاني.

في الوقت ذاته تواصل الولايات المتحدة إرسال آلاف الجنود إلى منطقة الشرق الأوسط، مع دراسة خيار نشر قوات برية للسيطرة على جزيرة خرج التي تمثل مركزًا استراتيجيًا لصادرات النفط الإيرانية.

وكان إغلاق مضيق هرمز خلال الفترة الماضية قد أدى إلى فقدان نحو 11 مليون برميل يوميًا من الإمدادات النفطية العالمية، الأمر الذي عزز حالة التوتر والقلق في أسواق الطاقة الدولية.