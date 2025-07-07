أسعار النفط تهبط بعد رفع الإنتاج.. السوق بين ضغط العرض والطلب”

شهدت أسواق النفط تراجعاً ملحوظاً في أسعار الخام اليوم الاثنين، بعدما فاجأت مجموعة “أوبك+” المستثمرين بإعلان زيادة إنتاجها الشهري لشهر أغسطس المقبل بمقدار 548 ألف برميل يومياً، وهو رقم يفوق بكثير توقعات السوق، ما أثار موجة من القلق حول توازن العرض والطلب وتأثير ذلك على الأسعار العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.81% لتصل إلى 66.46 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام “برنت” بنسبة 0.18% إلى 68.18 دولاراً للبرميل، مع استمرار المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب حالة عدم اليقين حول الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة، التي تضغط بشدة على توقعات الطلب على النفط.

هذا القرار يمثل قفزة كبيرة في وتيرة زيادة الإنتاج مقارنة بالزيادات السابقة التي تراوحت بين 138 ألف و411 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الماضية، ما يشير إلى منافسة شرسة داخل المجموعة على حصة السوق، حتى على حساب تراجع الأسعار والإيرادات.

وأكد تيم إيفانز من “إيفانز إنرجي” أن “أوبك+” تتحرك الآن بنهج أكثر عدوانية للحفاظ على حصتها السوقية، رغم المخاطر التي قد تحملها هذه الخطوة على استقرار الأسعار.

في الوقت نفسه، شدد وزير الطاقة الروسي نوفاك على أن الطلب العالمي على النفط ما زال قوياً، وأن “أوبك+” مستعدة لتعديل إنتاجها بمرونة لمواجهة أي تغييرات في السوق.