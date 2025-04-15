أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. «ترامب» يبدأ الشعور بالخطر!

سجلت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء ارتفاعاً مدعوماً بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إعفاءات جمركية جديدة، إلى جانب انتعاش واردات النفط الخام الصينية في ظل توقعات بتقليص الإمدادات الإيرانية، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

و”ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أي بنسبة 0.42%، ليصل سعر البرميل إلى 65.15 دولار بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتاً، أي بنسبة 0.42% أيضاً، ليبلغ سعر البرميل 61.79 دولار”، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وفي سياق التطورات الأخيرة في حرب التجارة العالمية، “أعلن الرئيس ترامب أنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية البالغة 25% المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها من المكسيك وكندا وبعض الدول الأخرى. وقد أسهمت السياسات التجارية المتقلبة في حدوث حالة من عدم اليقين في أسواق النفط، مما دفع منظمة أوبك إلى تقليص توقعاتها للطلب على النفط لأول مرة منذ ديسمبر الماضي”، بحسب رويترز.

الإعفاءات الجمركية وأثرها على الأسواق: “وكانت إدارة ترامب قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها ستمنح إعفاءات من الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض السلع الإلكترونية الأخرى، معظمها مستورد من الصين”، “هذا القرار ساهم في استقرار أسعار النفط ورفعها بشكل طفيف في تعاملات يوم الاثنين “، وفقاً لوكالة رويترز.

وفي تصريحات أخرى يوم الأحد، “قال ترامب إنه سيعلن قريباً عن معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة، حيث بدأت الإدارة تحقيقاً في واردات أشباه الموصلات في أبريل تمهيداً لفرض رسوم عليها”.

ارتفاع واردات الصين وتراجع الإنتاج الكازاخي: من جهة أخرى، “ساهمت البيانات الأخيرة في دعم الأسعار، حيث أظهرت ارتفاعاً في واردات الصين من النفط الخام في مارس بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، مع زيادة المشتريات من النفط الإيراني تحسباً لتشديد العقوبات الأمريكية”، وفقاً لتقارير وكالة رويترز.

كما أكدت كازاخستان يوم الاثنين “أن إنتاجها النفطي انخفض بنسبة 3% في الأسبوعين الأولين من أبريل مقارنة بمعدل الإنتاج في مارس، رغم أن إنتاجها لا يزال فوق حصتها المحددة في اتفاق أوبك+ الذي يضم دول أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا”، بحسب رويترز.