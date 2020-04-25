أسعار النفط تواصل ارتفاعها

(أوبك) اتفقت مع شركائها في نيسان/ابريل على خفض الإنتاج حوالى عشرة ملايين برميل يوميا

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم بعد خسائر فادحة تكبدتها مطلع الأسبوع الجاري، إذ لقيت الأسعار دعما من تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج، المنطقة الأساسية لنقل الخام.

وبحلول الساعة 07:52 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 4.5% إلى 22.9 دولار للبرميل.

فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف عند 17.41 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 5.33% عن سعر التسوية السابق.

وسجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المرجعي في السوق الأميركية، تسليم حزيران/يونيو ارتفاعا نسبته 4,61 بالمئة ليبلغ 17,26 دولارا في المبادلات الأولى الجمعة في آسيا.

وشهدت منطقة الخليج مؤخرا زيادة في التوترات بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير القوارب الإيرانية التي تقترب من السفن الأمريكية في الخليج، المنطقة الأساسية لنقل النفط.

من جهتها عبرت وزارة الخارجية الإيرانية عن احتجاجها على التهديدات الأمريكية.

كذلك لقيت الأسعار دعما من تقارير إعلامية كشفت عن استعداد عدد من الدول المنتجة للنفط البدء بخفض إنتاجها الآن أي قبل دخول اتفاق “أوبك+” حيز التنفيذ.

وكانت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) اتفقت مع شركائها في نيسان/ابريل على خفض الإنتاج حوالى عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من أيار/مايو، وبدأت دول بتطبيق الاتفاق على أن تقلص التخفيضات في النصف الثاني من العام الجاري وحتى نهاية أبريل 2022..

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