أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تراجع المخزون الأمريكي

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعها في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس في ظل مؤشرات على تزايد الطلب، وتزايد الرغبة في المخاطرة في مختلف الأسواق مما ساعد في تحسن معنويات المتعاملين في سوق النفط.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي اقترب من 86 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 5ر0% أمس، في حين اقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي من 83 دولارا للبرميل.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس تراجع مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4ر3 مليون برميل، في حين ارتفع استهلاك كل من البنزين ووقود الطائرات خلال موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة.

وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن ارتفاع سعر النفط ترافق مع صعود أسواق الأوراق المالية أيضا إلى مستويات جديدة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم والتي قد تعزز توقعات المستثمرين بشأن بدء خفض الفائدة في الولايات المتحدة قريبا.