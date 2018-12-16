أسعار النفط تُحقق استقرار نسبي في الأسواق العالمية

حيث سجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 60.28 دولار للبرميل وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.38 دولار، أو 2.62 % لتبلغ عند التسوية 51.20 دولار للبرميل.

هذا وشهد مزيج برنت على مدار الأسبوع الماضي خسارة 2.3 % تقريباً في حين هبط الخام الأمريكي 2.7% كما هبطت أسواق الأسهم الأمريكية بعد بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة في الصين في نوفمبر نمت بأضعف وتيرة منذ 2003 وأن الناتج الصناعي سجل أقل نمو في حوالي ثلاث سنوات. ويضاف التقرير إلى التوترات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.