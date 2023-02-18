أسعار النفط تُسجل خسائر أسبوعية

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، مسجلة خسائر أسبوعية حادة وسط مخاوف من مستقبل السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.5% إلى 83 دولاراً للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية 3.9%، في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2.7% مسجلة 76.34 دولار للبرميل، ليتكبد الخام خسائر أسبوعية بنحو 4.2%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وأفاد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع بأن البنك كان عليه رفع الفائدة بوتيرة أكبر في الشهر الجاري، كما دعم بعضهم زيادة الفائدة 50 نقطة في الاجتماع المقبل.

وقال ستيفن برينوك من (بي.في.إم) للسمسرة في النفط إن التوتر من رفع أسعار الفائدة عاد بضراوة.

من جانبه، قال فاتح بيرول مديرة وكالة الطاقة الدولية في تصريحات لـ”CNBC” إنه في حالة الانتعاش القوي لاقتصاد الصين من إجراءات الإغلاق سيحتاج منتجو النفط لزيادة الإنتاج.

وتأرجحت أسعار النفط الخام، خلال الأسابيع الماضية، بين مخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة وسط زيادات في معدلات التضخم لمكافحة التضخم وآمال في زيادة الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية، إن الصين ستشكل ما يقرب من نصف نمو الطلب على النفط هذا العام بعد أن خففت قيود كورونا، لكن تقييد الإنتاج من قِبل دول أوبك+ قد يعني عجزًا في العرض في النصف الثاني.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن اتفاق “أوبك+” الحالي لخفض أهداف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا سيبقى حتى نهاية العام، مضيفًا أنه لا يزال حذرًا بشأن الطلب الصيني.