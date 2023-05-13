أسعار النفط تُسجل خسائر أسبوعية

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1٪ في ختام جلسة الجمعة، مسجلة خسائر ‏للأسبوع الثالث على التوالي.

يأتي ذلك مع تجدد المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين، وهو ما فاق توقعات نمو الطلب على الوقود في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، حيث وازن السوق مخاوف نقص الإمدادات مقابل ‏تجدد المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين.‏

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعاً عند التسوية بـ81 سنتًا أو 1.1٪ لتغلق عند 74.17 دولار ‏للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو ‏‎83‎‏ سنتًا، ‏أو 1.2٪، وأغلقت عند 70.04 دولار، وسجل كلا الخامين القياسيين خسائر أسبوعية بنحو 1.5٪.، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ويتجه ​​كلا الخامين القياسيين (برنت، غرب تكساس الوسيط) إلى تسجيل خسائر بنحو 1.5% و1.8% على التوالي، للأسبوع الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية منذ نوفمبر 2021.