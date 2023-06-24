أسعار النفط تُسجل خسائر أسبوعية

تراجعت أسعار النفط في نهاية تعاملات الجمعة، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من ركود عالمي قد يحد من الطلب.

وسجلت أسواق النفط انخفاضًا أسبوعيًا بنحو 4%، مع رفع أعلى من المتوقع في أسعار الفائدة في بريطانيا وتحذيرات من زيادات تلوح في الأفق في الولايات المتحدة، أشعلت المخاوف بشأن الطلب.

ويأتي ذلك وسط قلق ‏المستثمرين من احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لتراجع الطلب على النفط رغم ‏بوادر على انخفاض الإمدادات من بينها تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية.‏

وعند التسوية، تراجع مزيج برنت 29 سنتا أو 0.4% إلى 73.85 دولار للبرميل ‏مسجلاً خسارة لليوم الثاني على التوالي، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 35 ‏سنتا أو 0.5% إلى 69.16 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وخسر خام برنت أمس الخميس حوالي ثلاثة دولارات للبرميل بعدما رفع بنك ‏إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بمقدار أعلى من المتوقع بلغ نصف نقطة مئوية. ‏ورفع البنكان المركزيان في النرويج وسويسرا أيضا أسعار الفائدة.‏

وخلال الأسبوع المنتهي، انخفض سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.6% و3.8% على التوالي.

وأصبح احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا في الولايات المتحدة أكثر ترجيحا. وقالت ‏ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو إن توقع رفع ‏أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام توقع “منطقي للغاية”.‏

وعزز عزوف المستثمرين عن المخاطرة أيضا قيمة الدولار، وهو ما يشكل ضغطاً ‏على أسعار النفط إذ يجعلها أعلى على حائزي العملات الأخرى.‏

وأظهر تقرير المخزونات الأمريكية لهذا الأسبوع تراجعا مفاجئاً بلغ 3.8 مليون ‏برميل في مخزونات النفط الخام.‏

ومن المتوقع أيضا أن تشهد السوق انخفاضا في المعروض بعد بدء سريان خفض ‏السعودية لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا في يوليو وهو ما أعلنته المملكة ‏بالإضافة إلى اتفاق تحالف “أوبك+” للحد من الإمدادات حتى 2024.‏