أسعار النفط تُسجل مكاسب أسبوعية

سجلت أسعار النفط مكاسب كبيرة عند تسوية تعاملات الجمعة العاشر من فبراير شباط، لتحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 8%.

وكانت أسعار النفط الخام قد استهلت تعاملاتها أمس الجمعة، على تراجع مع استمرار تأرجح السوق بين مخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة وآمال في انتعاش قوي في الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل 2023 بنسبة 2.2%، لتصل إلى 86.39 دولارًا للبرميل، في حين صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم مارس 2023 بنسبة 2.1%، إلى 79.72 دولارًا للبرميل، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وجاءت مكاسب الأسعار بدعم من قرار روسيا بالخفض الطوعي للإنتاج في مارس المقبل وذلك بنحو 500 ألف برميل يومياً.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: “نبيع إنتاجنا النفطي بالكامل، ومع ذلك وكما ذكرنا سابقا لن نبيع النفط لأولئك الذين يلتزمون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحد الأقصى للسعر”.

وأشار إلى أن الخطوة ستساعد في استعادة العلاقات مع السوق وعند اتخاذ قرارات أخرى تتصرف روسيا على أساس الوضع الحالي للسوق.

وأكد المسؤول الروسي أن روسيا تبيع الآن كل النفط الذي تنتجه، كما شدد نوفاك على أن بلاده لن تبيع نفطها لمن يلتزم بشكل مباشر أو غير مباشر بسقف السعر.

وقبل ذلك رجح نوفاك، احتمال انخفاض إنتاج النفط في روسيا بسبب القيود الغربية الأخيرة على منتجات النفط الروسية.

وفي 5 فبراير الجاري دخل حظر أوروبي على استيراد المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ، كما فرضت دول مجموعة السبع الكبار ابتداء من التاريخ نفسه سقفا سعريا على المنتجات النفطية الروسية عند شرائها من دول ثالثة.