أسعار النفط تُسجل مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في ختام تعاملات جلسة أمس الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية.

وجاءت مكاسب النفط بدعم من التفاؤل بشأن الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم، حيث عوّض المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية واحتمال زيادات في أسعار الفائدة في أوروبا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية بنحو 1.3% إلى 85.83 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 13 فبراير، في حين صعد الخام الأميركي بنسبة 1.9% مسجلاً 79.68 دولار للبرميل، مسجلاً ثالث أكبر مكاسب أسبوعية في 2023، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتلقت أسعار النفط دعماً من نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين في فبراير شباط بأسرع وتيرة في 6 أشهر وسط نمو نشاط الصناعات التحويلية، كما تتجه واردات الصين المنقولة بحراً من النفط الروسي لتسجيل مستوى قياسي هذا الشهر.

وحققت أسعار النفط مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4.4% كما صعد خام برنت 3.6%، على أمل في تحقيق نمو قوي في الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.