أسعار النفط تُسجل مكاسب أسبوعية

ارتفع سعر برميل النفط عالميًا بأكثر من 1.5%، في ختام تعاملات الجمع، وسط آمال بانتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وأدت زيادة الطلب من الصين ‏وخفض تحالف “أوبك+” للإنتاج إلى ارتفاع الأسعار رغم توقعات ضعف الاقتصاد ‏العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.‏

وسجل سعر خام برنت ارتفاعاً عند التسوية بـ94 سنتا إلى 76.61 دولار للبرميل، في حين ‏صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار إلى 71.78 دولار للبرميل، وفق بيانات شبكة “CNBC”.

وحققت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الأميركي مكاسب أسبوعية خلال الأسبوع المنتهي بنحو 2.4% و2.3% على الترتيب.

هذا ومن المتوقع أن تتوقف خسائر أسواق النفط الأسبوعية، بعد التراجع لأسبوعين متتالين، وسط مخاوف من نقص الإمدادات على خلفية تعهد السعودية بتقديم تخفيضات إضافية في الإنتاج بمقدار مليون برميل خلال يوليو المقبل، بحسب ما أفادت منصة “الطاقة”.