أسعار النفط تُنهي الأسبوع على تراجع وسط مخاوف حول الطلب

استقرت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة، منهية الأسبوع على انخفاض بفعل ‏عمليات جني الأرباح وفي ظل موازنة الأسواق بين المخاوف إزاء الإمدادات ‏بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.‏

وشهدت أسعار النفط تعاملات متقلبة يوم الجمعة، مع تباين عقود خام برنت وغرب تكساس، مسجلة خسائر أسبوعية لأول مرة خلال شهر، وطغت المخاوف من أن يؤدي الحظر الروسي على صادرات الوقود إلى تقليص الإمدادات العالمية على المخاوف من أن يؤدي المزيد من رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى إضعاف الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 93.27 دولار للبرميل عند ‏التسوية، وتراجعت 0.3% خلال الأسبوع لتوقف سلسلة مكاسب استمرت 3 ‏أسابيع.، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.5% ‏إلى 90.03 دولار للبرميل، وتراجع الخام 0.03% خلال الأسبوع، وهو أول ‏تراجع منذ 4 أسابيع.، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وارتفع الخامان بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف ‏بشأن نقص الإمدادات العالمية.‏