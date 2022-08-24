أسعار النفط تُواصل الارتفاع وتسجيل المكاسب

واصلت أسعار النفط صعودها، وتجاوزت العقود الآجلة لخام مزيج “برنت” العالمي اليوم الأربعاء، مستوى 101 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 3 أغسطس الجاري.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 1% مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء‏، حيث سجلت العقود الآجلة لخام “برنت” ارتفاعاً 1% وسجلت عند التسوية 101.22 دولاراً للبرميل‏،‏ في حين صعدت العقود الآجلة لخام تكساس 1.23% وسجلت عند التسوية 94.89 دولاراً للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وجاء الارتفاع بعد تقارير إعلامية نقلت عن مصادر في مجموعة “أوبك+” أن المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، قد تتجه نحو خفض إنتاج النفط في حالة حدوث تخمة في المعروض بعد التوصل لاتفاق بين إيران والدول الغربية بشأن الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن النفط الإيراني.