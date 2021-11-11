أسعار النفط تُواصل الانخفاض بسبب المخاوف من المخزونات الأمريكية

واصلت أسعار النفط الانخفاض، خلال تعاملات اليوم الخميس، وكانت الأسعار قد تراجعت أمس وسط مخاوف بأن تقوم الحكومة الأمريكية بالإفراج عن مخزونات الخام الاستراتيجية لدفع أسعار الطاقة للانخفاض، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وجاء انخفاض أسعار النفط اليوم طفيفا، وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت غرينيتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.03% إلى 81.3 دولار للبرميل. وهبطت العقود أمس بنسبة 3.3%، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.06% إلى 82.59 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الأربعاء بنسبة 2.5%.

وتراجعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، متأثرة بصعود الدولار بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تبحث عن سُبل لخفض تكاليف الطاقة وسط ارتفاع عام في التضخم.

وأظهرت بيانات الأربعاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 6.2 بالمئة على أساس سنوي، وهو أسرع معدل في ثلاثة عقود.