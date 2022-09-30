أسعار النفط تُواصل التراجع بفعل مخاوف من الركود

واصلت أسعار النفط تراجعها، في ظل القلق حيال الركود الاقتصادي المحتمل، الأمر الذي قد يؤثر على الطلب على الذهب الأسود.

وتراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الخميس، ومع ذلك أغلق الخام الأميركي أعلى مستويات 81 دولاراً.

يأتي ذلك في حين تراجعت المخاوف المتعلقة باضطرابات مستويات الإنتاج في خليج المكسيك بفعل إعصار إيان، فيما تسيطر مخاوف ركود الاقتصاد الأميركي على ثقة المستثمرين.

وكشفت البيانات الاقتصادية اليوم تراجع الإنتاج المحلي الإجمالي الأميركي بنحو 0.6% في الربع الثاني بعد انكماشه بنسبة 1.6% في الربع الأول.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.93% إلى 88.49 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.12% مسجلة 81.23 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وفي سياق منفصل، ذكرت ثلاثة مصادر لوكالة “رويترز”، أن أعضاء بارزين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها “أوبك+”، بدؤوا مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط في اجتماعهم المقبل في الخامس من أكتوبر تشرين الأول.