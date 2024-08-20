أسعار النفط عند أدنى مستوى

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت عقود “برنت” إلى دون مستوى 77 دولارا للبرميل، للمرة الأولى في نحو 14 يوما.

وبحسب وكالة بلومبرغ، “انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.88% إلى 76.98 دولار للبرميل، وبذلك تكون عقود الخام العالمي قد تراجعت إلى دون مستوى 77 دولارا للمرة الأولى منذ 7 أغسطس الجاري”.

وبحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”، “فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 73 دولارا للبرميل، بانخفاض نسبته 0.9% عن سعر الإغلاق السابق”.