النفط يتماسك قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.. «برنت» يسجل 63.88 دولار

استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين، عند أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بتوقعات المستثمرين بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يناير بنسبة 0.22%، لتصل إلى 60.21 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.20%، لتسجل 63.88 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أغلقت تداولات يوم الجمعة الماضي عند أعلى مستوى لها منذ 18 نوفمبر، في مؤشر على تحسن السوق مدفوعاً بتوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتشير البيانات من مجموعة بورصات لندن إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 84% أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

ويُتوقع أن يكون هذا الاجتماع أحد أكثر الاجتماعات إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، إذ سيركز المستثمرون على الاتجاهات المستقبلية لسياسة الاحتياطي الفيدرالي والعوامل الداخلية المؤثرة على الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك نمو الإنتاج الصناعي والبطالة والتضخم.

ارتفاع أسعار النفط يعكس العلاقة الوثيقة بين أسواق الطاقة وسياسة الفائدة الأمريكية، إذ يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز السيولة المالية وزيادة الطلب على النفط، كما أن توقعات المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي العالمي تؤثر على الأسعار بشكل مباشر.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من الترقب في الأسواق العالمية، بعد عدة أشهر من التقلبات التي شهدتها أسعار الخام بسبب المخاوف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.