أسعار النفط في ارتفاع مع توقعات بخفض أوبك للمعروض

حيث كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولار للبرميل، مرتفعة 48 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة عن أحدث إغلاق لها.

وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 62.20 دولار للبرميل.

هذا وارتفع كل من الخامين القياسيين نحو 4 بالمئة في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية، وقالتا إنهما ستتفاوضان لمدة 90 يوما قبل أخذ أي إجراء جديد.

من جهته قال بنجامين لو من شركة فيليب فيوتشرز في سنغافورة: