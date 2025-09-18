أسعار النفط والذهب تتراجع وسط حذر المستثمرين بعد خفض الفائدة وارتفاع مخزونات الوقود

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، مع انخفاض خام برنت إلى ما دون 68 دولارًا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط قرب 64 دولارًا، وسط تقييم المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة وارتفاع غير متوقع في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن خفض الفائدة عادة ما يدعم الطلب على الطاقة، إلا أن الأسواق كانت قد استوعبت خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس مسبقًا، مما دفع المستثمرين إلى فك التحوطات، ما أدى إلى تراجع الأسعار ضمن نطاق مستقر منذ أغسطس.

وسجلت بيانات أميركية انخفاضًا في مخزونات النفط الخام بنحو 9.29 ملايين برميل، وهو أكبر هبوط منذ 3 أشهر بسبب ارتفاع الصادرات، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، مما أضفى طابعًا سلبيًا على التقرير.

وفي ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية وعودة إمدادات تحالف “أوبك+”، تبقى توقعات السوق متحفظة مع مخاوف من تخمة محتملة بحلول نهاية العام.

وفي سياق متصل، استقر سعر الذهب عند 3,661.99 دولار للأونصة، منخفضًا عن ذروته الأخيرة التي سجلها عند 3,707.57 دولار، بعد تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول التي قلصت توقعات التيسير النقدي.

وقد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مع الإشارة إلى احتمال خفضين إضافيين هذا العام، لكن نبرة الحذر أثارت مخاوف المستثمرين، مما دفع الدولار للارتفاع وعوائد سندات الخزانة للانخفاض، وهو ما أثر سلبًا على الذهب.

ومنذ بداية العام، ارتفع الذهب بنحو 40% مدعومًا بعوامل عدة مثل حالة عدم اليقين الجيوسياسي ومشتريات البنوك المركزية، ويتوقع خبراء استمرار ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه، شهدت الفضة والبلاتين والبلاديوم مكاسب متباينة، بينما ارتفع مؤشر بلومبرغ لأداء الدولار بنسبة 0.1%.