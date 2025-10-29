بدعم انخفاض مخزونات الخام.. انتعاش أسعار الطاقة والمعادن النفيسة

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء بعد سلسلة من الخسائر، مدفوعة ببيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر ديسمبر ارتفاعًا بنسبة 0.48% إلى 60.44 دولار للبرميل، فيما صعد الخام العالمي “برنت” للشهر نفسه بنسبة 0.47% إلى 64.70 دولار للبرميل.

وأظهرت تقديرات لمعهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط بمقدار 4 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر، إلى جانب انخفاض مخزون البنزين بمقدار 6.35 مليون برميل، وهو ما يعزز مؤشرات انتعاش الطلب على الطاقة.

كما صعدت أسعار الذهب اليوم مع تزايد الإقبال على الشراء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، وهو ما يدعم أسعار الذهب في بيئة الفائدة المنخفضة وحالات عدم اليقين الاقتصادي.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.7% ليصل إلى 1977.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط أمس إلى أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر الجاري.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% لتصل إلى 1990.60 دولار للأونصة.