أسعار النفط والذهب تواصل صعودها

بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ نهاية جلسة 22 نوفمبر الماضي، جددت العقود الآجلة للذهب صعودها في تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.47%، لتصل إلى 2731.10 دولار للأونصة.

وبحسب ما أظهرته وكالة “بلومبرغ”، “استقرت العقود الفورية عند مستوى 2691.66 دولار للأونصة”.

وأمس، “صعدت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوياتها منذ نهاية جلسة 22 نوفمبر الماضي، وارتفعت العقود الآجلة بنسبة 1.2% إلى 2718.40 دولار للأونصة”.

في السياق، “ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.61% إلى 69.01 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.57% إلى 72.60 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته التداولات”.

وفي تعاملات أمس الثلاثاء، “ارتفعت أسعار الذهب الأسود وزادت عقود “برنت” إلى 72.19 دولار للبرميل، وصعدت عقود الخام الأمريكي إلى 68.59 دولار للبرميل”.