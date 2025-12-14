أسعار تذاكر «كأس العالم 2026» تغضب الجماهير.. دعوات لمحاسبة الفيفا

أثارت الزيادة الكبيرة في أسعار تذاكر كأس العالم 2026 سخط مشجعي كرة القدم حول العالم، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن أسعار تجاوزت جميع التوقعات، وتصل إلى زيادة تصل إلى 500% مقارنةً بمونديال قطر 2022.

وأعلن فيفا أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات بين 140 دولاراً و2735 دولاراً، فيما تتراوح أسعار الأدوار الإقصائية بين 190 دولاراً و8680 دولاراً للمباراة النهائية، مع إمكانية إعادة بيع التذاكر على المنصة الرسمية بعمولة 30% لصالح فيفا.

فيما اتهمت منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا فيفا بـخيانة الجماهير، ودعت إلى إيقاف بيع تذاكر الفئة الأعلى ومراجعة الأسعار بما يحترم التقاليد العالمية لكأس العالم. وأيدت مجموعة مشجعي إنجلترا “فري ليونز” البيان، بينما طالبت رابطة مشجعي كرة القدم الاسكتلندية الاتحادات الوطنية بمحاكمة فيفا.

وأوضح فيفا أن زيادة الأسعار تعود لتطبيق سياسة التسعير المتغير للمرة الأولى، وهي استراتيجية متبعة في الأحداث الرياضية والترفيهية في أميركا الشمالية، حيث تتغير الأسعار وفق الطلب على المباريات، بينما دافع المتحدث باسم فيفا عن هذا النموذج باعتباره متماشياً مع الممارسات السوقية.

هذا وتُفتتح البطولة يوم 11 يونيو بمباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا، على أن تُختتم في 19 يوليو بالمباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بمشاركة 48 منتخباً من بينها سبعة فرق عربية: مصر وتونس والمغرب والجزائر والسعودية وقطر والأردن.