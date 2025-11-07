أسعار زيت «عباد الشمس» ترتفع لأعلى مستوى منذ 2022

شهدت أسعار زيت عباد الشمس زيادة قوية في أكتوبر الماضي، حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ عام 2022، في ظل استمرار تراجع الشحنات من أوكرانيا، التي تُعد من أكبر منتجي ومصدري زيت عباد الشمس في العالم.

ووفقًا لتحليل بيانات البنك الدولي ووزارة الزراعة الأوكرانية، ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس بنسبة 3.4% في أكتوبر الماضي، ليصل سعر الطن إلى 1357 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022.

هذا الارتفاع جاء في وقت تواجه فيه أوكرانيا تحديات كبيرة في مجال الصادرات، حيث تراجع بشكل ملحوظ حجم الشحنات المصدرة منذ ديسمبر الماضي.

وشهدت صادرات أوكرانيا في سبتمبر انخفاضًا كبيرًا، إذ بلغت الكمية المصدرة نحو 203.4 ألف طن، أي أقل بمقدار 1.8 مرة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات الأوكرانية من زيت عباد الشمس منذ بداية العام الجاري لم يتجاوز 3.1 مليون طن، مقارنة بـ 4.5 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس حجم التراجع الكبير في الإنتاج والتصدير.

ويرتبط هذا الانخفاض الكبير في الصادرات بتأثيرات الحرب المستمرة في أوكرانيا، مما أثر بشكل مباشر على قدرة البلاد على تصدير زيت عباد الشمس إلى الأسواق العالمية، وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط على الأسواق العالمية التي كانت تعتمد بشكل كبير على إمدادات أوكرانيا.

وتعتبر هذه الزيادة في الأسعار بمثابة مؤشر على استمرار القلق بشأن تأثر سلاسل الإمداد العالمية، ما يهدد بزيادة أسعار المواد الغذائية الأخرى التي تعتمد على زيت عباد الشمس كمكون أساسي.