أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار

نشر مصرف ليبيا المركزي، أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار، في تعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025.

وبحسب نشرة المصرف، “بلغ سعر صرف الدولار 4.9483 دينار، كما سجل سعر صرف اليورو 5.0849 دينار، والجنيه الإسترليني 6.0223 دينار، والدولار الكندي 3.4204 دينار، والليرة التركية 0.1394 دينار”.

أما بالنسبة للعملات العربية، وبحسب نشرة المركزي، “بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3188 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3472 دينار، والدينار التونسي 1.5401 دينار، والدرهم المغربي 0.492 دينار ليبي”.