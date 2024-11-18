 أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار

نشر مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار، في تعاملات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، حيث بلغ سعر صرف الدولار 4.8853 دينار.

وبحسب نشرة المصرف اليومية، “بلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.1501 دينار، والجنيه الإسترليني 6.1726 دينار، والدولار الكندي 3.4684 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1418 دينار”.

وبالنسبة للعملات العربية، “وصل متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3014 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3301 دينار، والدينار التونسي 1.5467 دينار، والدرهم المغربي 0.488 دينار ليبي”.