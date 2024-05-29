أسعار عصير البرتقال في العالم تسجّل أسعار قياسية

سجلت أسعار “عصير البرتقال” في العالم أسعارً قياسية، وسط بحث المنتجين في بدائل لمكونات عصيرهم الشهير.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن “عقود عصير البرتقال من فئة “المركز المجمد”، صعدت في بورصة إنتركونتيننتال في نيويورك، إلى 4.92 دولار للرطل، وهو ضعف السعر الذي كان قبل نحو عام”.

وقالت الصحيفة: “إن منتجي عصير البرتقال ينظرون في بدائل لإنتاج العصير الذي يحظى بشعبية كبيرة في العالم”.

وقالت الصحيفة البريطانية: “إن المنتجين ينظرون إلى الماندرين (اليوسفي) كبديل لإنتاج عصير البرتقال على خلفية ارتفاع سعر البرتقال في البورصات إلى مستوى قياسي، وتراجع إنتاج محصول البرتقال في البرازيل، المنتج الرئيسي في العالم”.

يذكر أن ارتفاع أسعار عصير البرتقال، سببه سوء الأحوال الجوية والأمراض التي ضربت المحصول في البرازيل، أكبر مصدر للبرتقال في العالم، وهذا الارتفاع هو الأعلى منذ نهاية عام 2022، عندما دمّر إعصار أراضٍ شاسعة من بساتين البرتقال في فلوريدا، المنطقة الزراعية الرئيسية في الولايات المتحدة، ثاني أكبر منتج في العالم.