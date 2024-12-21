أسلحة خاصة وتقنيات متطورة.. إيران تكشف عن «مفاجأة غير متوقعة»

أعلن قائد بحرية الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، عن “إدخال قطع بحرية متطورة للغاية وأسلحة خاصة إلى أسطول البحرية الإيرانية”، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا الجديدة ستشكل “مفاجأة غير متوقعة للأعداء”.

وفي تصريحاته لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أوضح الأدميرال إيراني أن “هذه المنظومات المتقدمة تشمل مختلف المجالات البحرية، من معدات السطح والطائرات المأهولة وغير المأهولة، إلى المنظومات الصاروخية”.

وأكد أن “هذه القطع الجديدة مجهزة بجيل حديث من التقنيات والأسلحة ذات الطابع الردعي، والتي تُعتبر متفوقة لدرجة تجعل الأعداء يفتقرون لأي معلومات عن إمكانياتها وقدراتها”.

وأشار الأدميرال إلى أن “المنظومات الصاروخية المنضمة حديثاً إلى البحرية الإيرانية تمتاز بمدى متطور للغاية، إذ تشمل منظومات موجهة ومسيّرة، سواء الجوية أو السطحية أو تحت السطحية، بمدى عملياتي يتجاوز 2000 كيلومتر”.

وأكد ان “التحضيرات مستمرة للكشف عن هذه القطع الفريدة، والتي ستدخل الخدمة في أسطول بحرية الجيش الإيراني خلال الأسبوع المقبل أو في الأسابيع القليلة القادمة”.