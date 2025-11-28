أسوأ حريق في هونغ كونغ منذ سنوات.. مقتل 128 شخصاً وإصابة المئات

اندلع حريق هائل في مجمع سكني قديم في منطقة تاي بو شمال هونغ كونغ، ما أسفر عن وفاة 128 شخصًا وإصابة أكثر من 70 آخرين، بينهم 11 من رجال الإطفاء، في واحد من أكثر الحرائق فتكا في تاريخ المدينة الحديث.

ووقع الحريق يوم الأربعاء في مجمع وانغ فوك كورت، الذي يضم سبعة أبراج سكنية ويقطنه آلاف الأشخاص، وكان المبنى يخضع لأعمال تجديد عند اندلاع الحريق. بدأت النيران في أحد الأبراج قبل أن تمتد بسرعة إلى ثلاثة مبانٍ أخرى، وساهمت السقالات المصنوعة من الخيزران المستخدمة في أعمال الصيانة في تسريع انتشار الحريق عبر واجهات المباني والطوابق بسرعة كبيرة.

وأثناء عمليات الإنقاذ، كان رجال الإطفاء يحملون مصابيح يدوية ويتنقلون من شقة إلى شقة في الأبراج المتفحمة، بينما تصاعد الدخان الكثيف من بعض النوافذ. وأفاد زعيم هونغ كونغ، جون لي، بأن الاتصال انقطع مع 279 شخصًا في وقت مبكر من يوم الخميس، ولم تتضح بعد أعداد من لا يزالون محاصرين داخل المباني.

وتم إجلاء حوالي 900 شخص إلى ملاجئ مؤقتة، بينما نُقل العشرات إلى المستشفيات بسبب حالات اختناق. واستمرت فرق الإنقاذ بالبحث حتى ساعات متأخرة، ما ساهم في ارتفاع الحصيلة تدريجيًا من 83 وفاة أولية إلى 94، ثم 128 قتيلاً.

وأعلنت حكومة هونغ كونغ فتح تحقيق جنائي في أسباب الحريق، وتم توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في القتل غير العمد نتيجة الإهمال في إجراءات السلامة أثناء أعمال التجديد.

ويرى خبراء محليون أن الحادث سيعيد النقاش حول استخدام السقالات الخيزرانية التقليدية، التي قد تشكل خطراً كبيراً في حالات الحريق، وتخطط السلطات لمراجعة إجراءات السلامة في مشاريع ترميم المباني القديمة.

ويعد هذا الحريق من أكثر الكوارث الدموية في تاريخ المدينة الحديث، ويستحضر ذكريات حرائق مماثلة حدثت خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية، والتي أودت بحياة عشرات السكان في المباني القديمة.