أسوأ حصيلة.. وفاة 1480 بكورونا في أميركا اليوم

توصية ترامب ارتداء الكمامات لدى الخروج إلى الأماكن العامة [عربي21]

سجلت الولايات المتحدة اليوم أسوأ حصيلة وفيات خلال 24 ساعة، لليوم التالي على التوالي. وأحصت بين الخميس ومساء الجمعة، 1480 حالة وفاة إضافية جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، استنادًا إلى جامعة جونز هوبكنز، في أسوأ حصيلة يوميّة تُسجّل في أيّ بلاد.

ومع 1480 حالة وفاة، بات إجمالي عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا 7406 حالات وفاة، وفق إحصاءات الجامعة.

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وهذا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأميركيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة

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