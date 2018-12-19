أسوأ كلمات المرور للعام 2018

وتم التوصل إلى قائمة أسوأ كلمات المرور لعام 2018، عن طريق تحليل أكثر من 5 ملايين كلمة مرور مكشوفة أثناء التسريبات عبر الإنترنت.

ووفقا لشركة “SplashData” للأمن الإلكتروني، فقد استخدم حوالي 10% من الأشخاص واحدة على الأقل من أسوأ 25 كلمة مرور، كما استخدم حوالي 3% من الأشخاص كلمة المرور الأسوأ “123456”، إلى جانب عبارة “password”، والتي ظلت جميعها دون تغيير منذ إدراجها.

وجاءت في المركز الثالث من قائمة أسوأ كلمات المرور للعام، كلمة مرور “123456789”. وتشمل الكلمات الجديدة المدرجة ضمن القائمة “111111”، التي تحتل المركز السادس في القائمة، بالإضافة إلى “sunshine” التي تأتي في المركز الثامن و”princess” التي تحتل المركز الـ 11.

وإتضح أن الإعجاب بدونالد ترامب قد يجعلك أحد المعرضين للاختراق في عام 2018، ويرجع ذلك إلى أن كلمة المرور “دونالد” التي أتت في المرتبة 23 ضمن القائمة، والتي تسهل على قراصنة الإنترنت اختراقك بسهولة.

وأشار مورغان سلين، الرئيس التنفيذي لشركة “SplashData” إلى أن استخدام اسمك أو أسم شائع بمثابة كلمة مرور، قد يكون قراراً خطيراً، حيث “ يُحقق المتسللون نجاحاً كبيراً في اختراق العديد من الحسابات، التي تستخدم أسماء المشاهير ومصطلحات من ثقافة البوب أو الرياضة وأنماط لوحة المفاتيح البسيطة”.

وينصح الخبراء باعتماد كلمات مرور طويلة ومعقدة، كما ينصحون أيضاً باعتماد كلمات مرور مختلفة لكل حساب على حدة.