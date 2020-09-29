أسوأ 5 دول بعدد وفيات كورونا

تجاوزت أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد المليون حالة حول العالم، وهناك 5 دول تعد الأسوأ، وترتفع فيها الأعداد بشكل كبير.

خبراء الصحة العامة يعتقدون أن العدد الفعلي للوفيات غير المسجلة، أعلى بكثير من الرقم الحالي، وفق مانقلت قناة “الحرة” عن تقرير نشره الموقع الإلكتروني للإذاعة الوطنية العامة “NPR”.

الدول 5 التي تضم الولايات المتحدة، البرازيل، الهند، المكسيك، بريطانيا، حيث تشكل أعداد الوفيات فيها أكثر نحو 56%، من مجمل أعداد الوفيات في العالم بسبب كورونا، وبعدد إجمالي بلغ 556 آلاف حالة وفاة من بين أكثر من مليون حالة.

الولايات المتحدة، تتصدر أعداد الوفيات بسبب كورونا، وبأكثر من 20%، حيث تجاوزت الأعداد فيها 204 آلاف وفاة،

فيما لا تزال أعداد الإصابات تشهد ارتفاعات مرة أخرى بسبب زيادة انتشار العدوى في العديد من الولايات.

البرازيل، تضم 2 أكبر عدد وفيات، خاصة وأن الاستجابة الأولوية للازمة كانت “فوضوية”، حيث بلغت فيها أعداد الوفيات 141 ألف حال من بين 4.7 مليون إصابة.

بدأت أعداد الإصابات والوفيات تشهد ارتفاعات كبيرة في الهند، وذلك بعد رفعت الحكومة الإغلاق الذي كانت تفرضه في البلاد، ولا يزال معدل الوفيات يتجاوز 1100 وفاة يوميا.

وفي المكسيك وبريطانيا، رغم تباطؤ الأعداد في فترات معينة، إلا أنها لا تزال تسجل أعداد كبيرة جعلتها تأتي في المرتبة الرابعة والخامسة بأعداد الوفيات.

فيروس كورونا الذي ظهر أول مرة في الصين في ديسمبر الماضي، لا يزال ينتشر بشكل كبير، حيث بلغت الأعداد أكثر من 33 مليون إصابة، وبعدد وفيات تجاوز المليون.

وتبدو التوقعات قاتمة مع ارتفاع عدد الإصابات مجددا في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، ما يعزز المخاوف من احتمال حدوث موجة ثانية، فيما تقابل القيود الصحية التي تفرضها الحكومات، مثل تدابير العزل وإغلاق الحانات والمطاعم أو حظر التجمعات، في العديد من البلدان باستياء متزايد من السكان.