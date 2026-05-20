أسواق الطاقة تتفاعل مع «تصريحات ترامب».. كم بلغت الأسعار؟

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن الحرب مع إيران ستنتهي “بسرعة كبيرة”، ما عزز حالة من الترقب في أسواق الطاقة العالمية بشأن مستقبل الإمدادات واستقرار المنطقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو انخفاضًا بنسبة 0.82% لتصل إلى 107.77 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت للشهر نفسه بنسبة 2.79% لتسجل 108.18 دولارًا للبرميل، وفق بيانات التداول.

ويأتي هذا التراجع بعد جلسة سابقة شهدت انخفاضًا محدودًا في أسعار الخامين، عقب تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أشار فيها إلى إحراز تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران، مع تأكيد عدم رغبة الطرفين في العودة إلى العمل العسكري.

وتعيش أسواق النفط حالة من التذبذب الواضح، في ظل تداخل الإشارات السياسية بين التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، والمخاوف من استمرار التوترات أو عودة التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وهي من أهم مناطق إنتاج الطاقة عالميًا.

وقال محلل الأسواق في شركة “فوجيتومي سيكيوريتيز” توشيتاكا تازاوا إن المستثمرين يترقبون بدقة مسار المحادثات الأمريكية الإيرانية، في ظل تغير المواقف السياسية بشكل متسارع، ما ينعكس مباشرة على حركة الأسعار.

وأضاف أن أسعار النفط قد تظل عند مستويات مرتفعة نسبيًا، بسبب احتمالات تجدد التوترات العسكرية، إلى جانب التوقعات بعدم عودة الإمدادات النفطية سريعًا إلى مستويات ما قبل أي تصعيد محتمل، حتى في حال التوصل إلى اتفاق.

ويعكس أداء أسواق الطاقة الحالية حالة ترقب واسعة لدى المستثمرين، حيث تتحرك الأسعار بسرعة استجابة لأي تصريحات سياسية مرتبطة بالملف الإيراني، لما له من تأثير مباشر على توازن العرض والطلب عالميًا.